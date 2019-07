Page School District News

Page High School

Leland “Bubba” Billie name new head coach. He replaces Mitchell Stephens, who resigned after leading the Sand Devils to an 18-5 record the past two seasons. Billie is also envolved and has been a great asset with the Page youth football program and the Page booster club.

2019 Football Schedule

23 Aug. 7 pm @ Payson Longhorns: Payson High School 30 Aug. 4 pm vs. Florence Gophers: Walkup Skydome 06 Sep. 7 pm @ Winslow Bulldogs: Winslow High School 13 Sep. 7 pm vs. Snowflake Lobos: Page High School 20 Sep. 7 pm @ Valley Christian Trojans: Valley Christian High School 04 Oct. 7 pm vs. Tuba City Warriors: Page High School 11 Oct. 7 pm @ Window Rock Fighting Scouts: Window Rock High School 18 Oct. 6 pm vs. Ganado Hornets: Page High School 25 Oct. 7 pm vs. Chinle Wildcats: Page High School 01 Nov 7 pm @ Monument Valley Mustangs: Monument Valley High School

KXAZ wishes ‘Good Luck This Year’ to the Page Sand Devils football team

Honor Role

Principal’s Honors High Honors Honors Ashlyn Adakai

Parris Adams

Jackelyne Aguirre

Benjamin Alvarez

Alexis Anderson

Gracie Baran

Kimball Begay

Mikaye Begay

Daven Billy

Simone Blackgoat

Anna Bryan

Melinda Calnimptewa

Evan Cambridge

Liam Case

Thornton Christiansen

Kaitlin Cocker

BreeAnn Daw

Seth Deering

Kaya Dickson

Elvis Dunigan Jr

Ilove Endischee

Makenzie Erickson

Karnell Footracer

Nahaniya Fowler

Victor Gallegos

Valerie Gee

NishShoni Gerena

Ariana Goldtooth

Zachariah Grimshaw

Zoe Hansen

Lance Harris

Nathan Haynie

Aaliyah Henderson

Keanu Henderson

Robyn Holgate

Jonah Holiday

Larissa Hull

Javon Jake

Brandon James

Arianna Jenkins

Tessa Johnson

Taylor Keisling

Micayla Kellar

Hannah Kelly

Anna Kidman

Emily Kidman

Precious Kingston

Andrew Kinnamon

Eve Kirchner

Chyenne Klemme

Harley Klemme

Ean Knudson

Serenity Lamone

Esther Larson

Ezra Larson

Chasity Lefthand

Arionna Littleman

Jentri Lund

Taytum Lund

Trevor Mallavia

Esperanza Manning

Shantel Manymules

Rex Martin

Elena Mattson

Alexus Meade

Brianna Motko

Antonia Muskat

Noah Nelson

Robyn Nelson

Caitlyn Nimrod

Camryn Nockideneh

Gavin Nockideneh

Jobrienne Nockideneh

Enzi Norton

Chloe Olander

Makenzie Olsen

Carlee Oman

Ann Parlett-Connelly

Dani Penrod

Gibson Prall

Kim Preller

Daniel Rankin

Neve Redhair

Kayden Regis-Prince

Tatum Reynolds

Spencer Robertson

Cammie Robinson

Kcey Slim

Brianna Smallcanyon

Kelsey Smith

Maurice Smith

Carter Stahl

Joseph Stansfield

Riley Talbot

Miquedah Taliman

Kodi Tate

Timika Tisi

Benjamin Treece

Tenley Truman

Cora Tsosie

Jordan Varner

Kyleigh Waline

MaCoy Weaver

Jaddah Whitehair

McKenzie Witkiewicz

Kylie Wood

Emma Yazzie

Amy Yellowman Kaylene Barnes

Shi’Shon Bitsoie

Sharmayne Crank

Sheridan Fowler

Tamalee Fred

ShanDiin Yazhi Gerena

Gabriel Gomez

Braxton Harris

Eden Harrison

Alexis Herder

Isaiah Jump

Abriana Maize

Monique Parrish

Jaiden Parsons

Mikenna Penrod

Katherine Skacy

Ryan Thomas

Lakira Williams

Michael Wilmes

Shirhea Cody

Elizabeth Mokhesi

Taelor Olsen

MeKenzie Shelvay

Takia Yazzie

Tyler Begishie

Morgan Fowler

Meagan Fuller

Ashley June

Tayler Mantell

Mackenzie Telshaw

LeShondre Watson

Cedrick Knudson

Hezekiah Barney

Shelby Blake

Keanu Chewing

Kristen Claw

Triniti Donoho

Mariessa Fowler

Grace Gamez

Cherokee Hanks

Jaydean Jordan

Jonas Jordan

Tyra Kelly

Trinia MacDonald

Adam Mattson

Sequoia Morris

Denalia Parrish

Skyler Sandoval

Cody Slim

Austin Smith

Joshua Tenpenny

Madison Thompson

Seth Torrey

Adelle Tsinnijinnie

Valentina Tsosie

Ethan Young

Dine Youngmartin

Layton Adams

Amber Edgewater

Nallely Espinoza Ramos

Gavin Hernandez

Dakota Lynn

Bowen Martin

Jeremiah Sampson

Christina Begay

Kobe Norcross

Westley Robinson

Kayson Walker

Hunter White

Nicole Aquila

Shundean Chee

Christina Chief

Adrianna Clark

Amber Clark

Bobbie Ann Clark

Kitana Day

Abrianna Gee

Abeliene George

Kylee Harris

Sienna Harvey

Valerie Huynh

Honaghaahnii Nez

Konner Reed

Lovato Sandoval

Lena Tsosie

Sammy Warner

Acacia Williams

Elysse Reynolds

Myka Taliman

McKayla Tisi

Kaipo Uejo

Liberty Campbell

Rachael Prall

Laura Skaggs

Shawn Whitethorne

Peyton Yazzie

Leilani Pine

Amya Begay

Andrew Begay

D’Kota Begay

Austin Benale

Kiarra Benally

Amber Blacksmith

Jordan Butler

Lailah Campbell

Trinity Chee

Mikayla Clark

Giovanni Coulson

Austin Green

Zack Inzunza

Taeler Iverson

Markas Jones

Annalisa Kuklis

Elijah Leyva

Bradley Nelson

Nashiona Redking

LeeAnn Ruiz

Diana Secody

Mikayla Smith

Skyler Steffens

Gabriel Szabo

Nevada Trojan

Jonathan Varner

Landon Yazzie Dineh-Ashkii Green

Lemiley Hurley

Liadan Knapp

Mya Lively

Tyler Tsosie

Kameron Curley

Mariah Franklin

Drew Holcomb

Shelby Lane

Markie Schoppman

Brennon Atene

Rian Aumentado

Ashlee Austin

Takeesha Begay

Lane Benally

Raenelle Bennett

Marcus Bitter

Rainy Hoskie

Ian Lane

Christina Lucero

Thomanda Mailboy

Hunter Martin

Leah Reed

Jaeleen Sampson

Denver Sheen

Kendria Slim

Chad Sloan

Natalie Snell

Ikaika Uejo

Isaiah Adams

Marissa Chee

Victor Huynh

Dawnisia Nez

Natasha Fuller

Nathan Fuller

Lance Goatson

Isabelle Hawker

Shania Homer

Francine Keyonnie

Jaken Peterson

Stuart Sandall

Haley Shelvay

Coulter Talbot

Kelsie Varner

Aaron Aquila

Karis Begaye

Mikala Benally

Tyeiria Benally

Caroline Bravo

Trevor Clitso

Zhanna Edwards

Eleanor George

Dayton Gishie

Mariah Gordy

Abigail Hagelstein

Trent Holiday

Anthony Isaac

Savania Joe

Kai June

Daylon Keisling

Jayden Kirk

Emma Lassen

Nicole Manygoats

Tommy Nez

Anthony Neztsosie

Raquel Rivard

Jaren Robinson

Calla Smith

Kiya Spracklen-Schiaffo

Lakeesha Todacheene

Connor Tsinnijinnie

Jarnielle Tsinnijinnie

Shoshana Tsinnijinnie

Laureen Williams

Hayden Gracia

Tristan Nez

Megan Sandoval

Jeremy Tallsalt

Kia Tsosie

Wyleena Whiterock

Paige Chee

Taylor Benally

Kevin Anderson

Maureen Begay

Jameson Chee

Tranda Gishie

Jeremy Nockideneh

Nizohoni Begay

Lougene Bryant

Cherisa Chee

Sage Elshire

Sonny Johnson

Jaylynn Jordan

Shanna Martin

Bryan Neeley

Hunter Richardson

Markesia Salaba

Brooke Slavens

Latasha Slim

Nimue Taylor

Tanner Tsinnijinnie

Colin Whitehorse

Dustin Yazzie

Nikolas Yazzie

Lindsey Tisi

Emilio Aguero

David Allen

Shadow Argyle

Chandler Babbitt

Alysha Begay

Conner Begay

Levi Begay

Haelye Bilagody

Terran Blackgoat

Victoria Boonie

Jonathan Donalson

Stephanie Douglas

Raegen Ellis

Omar Esplain

Brennan Goatson

Tadeera Goodman

Jose G. Barbosa

Kaleigh Henderson

Hadae Hernandez

Angela June

Chaunacy June

Thomas Nez

Dillon Neztsosie

Jayden Nezy

Kenneth Pickel

Maria Ramirez-Zaragoza

Summer Redshirt

Cheyenne Rock

Adiv Shirley

Sarahmarie Shortman

Kayleigh Singer

Dana Smith

Robert Smith

Kyle Thompson

Skylar Thorne

Kyrstin Torrey

Alexander Tsinnijinnie

Angel Tsosie

Trevor Walker

Makaio Warner

Nashoba Watson

Brea Whitehat

Latasha YazzieDamian Yellowhair

See more 2019 Page High School Senior Awards.

Lake View Elementary

Lake View Elementary held it’s third annual Patty Laubhan Awards last month. The award is given annually at the end of each school year to one teacher and one paraprofessional who exemplify a high level of passion and dedication for their work.

This year’s Patty Laubhan Award went to art teacher Elizabeth Richardi and to Judy Boston, a Kindergarten paraprofessional.

Lake View elementary started the Patty Laubhan Award three years ago as a way to honor one of its long-time teachers, Patty Laubhan, who taught Kindergarten at the school for many years.

Misc

Page Unified School District is asking for your help to address the parking issue, see here.

Check out the Page High School Student Body Twitter Page.